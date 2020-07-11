Синоптики знову прогнозують спеку, потім знову дощі

У суботу, 11 липня, в Україні переважно без опадів, вдень 28-33°. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"11 липня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ, гроза, під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 11 липня без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°. На Київщині також сухо, температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.

12 липня на заході України значні дощі, грози, в Карпатах та на Закарпатті сильний дощ, 13 липня невеликі дощі; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 12 липня 11-16°, 13 липня 7-12°, вдень 14-19°.

На решті території мінлива хмарність, 12 липня без опадів, температура вночі 14-19°, вдень 26-31°, на півдні та сході місцями 33-35°; 13 липня короткочасні дощі, грози, вдень у східній частині місцями значний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 14-19° (у північних областях 11-16°), вдень 20-25°, у східній частині та більшості південних областей 27-32°.

У Києві і столичному регіоні 12 липня без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 26-31°. 13 липня короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

14 липня на сході та північному-сході України помірний, на решті території місцями невеликий дощ, вночі у західних, вдень у південних областях без опадів. 15 липня в Україні переважно без опадів.

Температура у західних областях вночі 6-12°, вдень 16-22°; на півдні та сході країни вночі 14 липня 14-19°, 15 липня 11-17°, вдень 22-28°; на решті території вночі 9-15°, вдень 19-25°.

У Києві і Київській області 14 липня місцями невеликий дощ; 15 липня без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

16 липня у західній частині, 17 липня в Україні, крім південної та східної частини короткочасні дощі, місцями грози.

18 липня короткочасні дощі, у південній частині, 19 липня і в західних областях, 20 липня в Україні переважно без опадів.

Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°; у південній, 18-20 липня і у східній частині вночі 15-20°, вдень 24-30°.