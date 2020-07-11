Синоптики прогнозують сильні дощі у неділю в західних областях України

Найближчої доби в Україні збережеться спекотна і переважно суха погода, лише в західній частині задощить і похолодає, повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях значні дощі, грози, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 14-19°.

На решті територій без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 31-35°.

У Києві в неділю без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 16-18°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 12 липня найвища температура повітря вдень була 35,1 в 1922 р., найнижча вночі 9,4 в 1904 р.

У понеділок, 13 липня, в північних, центральних областях (вночі і в Прикарпатті), вдень також на півдні та сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без суттєвих опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с; на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі 14-19°; вдень 27-32°; на решті територій уночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві в понеділок короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 12-14°, вдень близько 20°.

11 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-27°; у Дніпрі, в межах Києва, 23°.