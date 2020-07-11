Петра і Павла в 2020 році: коли відзначається, що можна і не можна робити в цей день

Свято святих апостолів Петра і Павла випадає на 12 липня. Це дата закінчення Петрівського посту та один з головних церковних свят літа. Його дата не змінюється з року в рік і служить іменинами власникам імені Петро і Павло. До речі, у намісника Києво-Печерської лаври - владики Павла - сьогодні подвійні іменини. Про це пише strana.ua.

Хто такі Петро і Павло

Петро і Павло - послідовники Ісуса Христа, проповідували християнство по всьому світу. Їх називають первоверховними апостолами - за значимість для церкви.

Свято об'єднує імена двох святих угодників, незважаючи на відмінності в їх характері і неоднаковий шлях до віри. Так, Петро був з простої сім'ї, займався рибним помислом і відрізнявся запальним характером. Він першим назвав вчителя Христом і встиг тричі відректися від нього перед розп'яттям, а після все життя каявся, щоб спокутувати провину. Павло був родом з багатої утвореної сім'ї римлян, учнем фарисея Гамаліїла, він не брав участі в біблійні події, але був покликаний до апостольського служіння після воскресіння Христа.

Відомо, що обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за віру. Їх стратили 12 липня в Римі - з різницею в один рік.

Що можна і не можна робити в День Петра і Павла

Напередодні Петра і Павла в будинку проводять генеральне прибирання, до 12 липня закінчується Апостольський піст, тому віруючі приходять в храм помолитися апостолам - про зцілення від хвороб. Після служби покладається трапеза з рибою і вином. Вважалося, що збираючись всією сім'єю за одним столом, в сім'ю залучають світ, здоров'я близьких і благополуччя. Головне - уникати гучних бенкетів, надмірних веселощів і зловживання алкоголем.

Робота в цей день не повинна бути пов'язана з домашньої рутиною, належить піклуватися про ближніх і займатися богоугодними справами. Забороняється думати про погане і сваритися.

Купатися в свято не рекомендується - воду зазвичай освячували, щоб був хороший улов. Також в Петрів день закінчувалися "купальські святкування" і з 13 липня починався період літніх весіль.

З 15 липня починалися активні роботи в полі: перша прополка, підготовка до сінокосу і жнив.

Свято припадає на середину літа, а після нього світловий день поступово зменшується. Тому в народі говорили: "Петро і Павло день збавив", "Петрівка проходить - половина літа йде".

Також є багато погодних прикмет на свято. Так, якщо на Петрівки йде дощ - урожай буде багатим. Якщо 12 липня холодно - попереду буде голодний рік.