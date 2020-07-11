День рибалки 2020: коли відзначають, історія свята

День рибалки відзначається з 1980 року, за цей час він став одним з улюблених літніх свят рибалок - особливого братства, яке об'єднує людей різного віку і занять.

День рибалки немає певної дати - свято відзначають у другу неділю липня. У 2020 році ця дата припадає на 12 липня.

Рибальство є однією з провідних галузей промисловості для багатьох країн - наприклад, Ісландії. У промисловому масштабі рибу видобувають для харчування і риб'ячого жиру.

Причиною появи цього професійного свята став активний розвиток рибальства за радянських часів. Так в деяких регіонах колишнього Радянського Союзу рибальство було однією з провідних галузей економіки.

У цей день рибалки з'їжджаються на береги водойм для отримання задоволення від активної риболовлі; часто організовують змагання рибальських бригад. Змагання в основному проводять на основі аматорського рибного лову. Нагородження переможців можуть чекати за різні досягнення: за найбільшу кількість спійманої риби, найбільшу чи найменшу спійману за розмірами рибину та ін. Свято рибалки не обмежує людей у занятті лову риби за віком, статтю, інтересам, або за іншими параметрами.

У Радянському Союзі день Рибака, в приморських містах, відзначався не тільки як велике професійне свято, а й сімейне. Гуляння в день святкування проводили на площах, стадіонах, з'їжджались артисти радянської естради, організовували костюмовані вистави. Так в Мурманську, у якому розташовується рибальський флот і по теперішній час День рибалки святкують на рівні з Днем міста.