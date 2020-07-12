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Погода на Петра і Павла: місцями прогріє до +35°, на Заході - похолодання

Погода на Петра і Павла: місцями прогріє до +35°, на Заході - похолодання
07:55 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики прогнозують теплу сонячну погоду з короткочасними дощами по всій территорії України, окрім західного регіону.

Сьогодні, 12 липня, на заході України пройдуть значні дощі місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Значні опади, грози, в окремих районах град, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті подекуди 25 м/с, на високогір'ї 30-35 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджує про значне похолодання у західному регіоні.

"На Петра й Павла істотно похолодає з західних областях України. Температура повітря знизиться вдень до +12+18 градусів", - повідомила Діденко.

Погода на іншій территорії Україні буде сухою та спекотною, окрім Житомирської, Вінницької, Київської та Чернігівської областей, у яких після обіду пройде короткочасний дощ.

"На Півдні, Сході, у більшості центральних областей - яскраве пекуче сонце", - розповіла синоптик.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 30-35°.

Синоптики прогнозують сильні дощі у неділю в західних областях України

Наступні два дні Україну "накриє" мінлива хмарність. Завтра на Півночі, у центрі, подекуди на Півдні та східних областях - короткочасні опади.

Температура у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі 14-19°; вдень 13 липня 27-32°, 14 липня 22-27°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві та Київській області 12 липня без опадів, лише ввечері можливий короткочасний дощ, гроза. Переважає південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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Погода, Прогноз погоді, Спека, Літо.

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Телеграф
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