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День рибалки 2020: привітання зі святом

День рибалки 2020: привітання зі святом
09:08 Сьогодні Телеграф nv.ua unsplash
День рибалки — професійне свято, яке відзначають щорічно у другу неділю липня. У 2020 році він випадає на 12 липня.

Свято було засновано в червні 1995 року на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також відповідних професійних спілок.

Урочистості відзначаються як професіоналами, працівниками рибного господарства, так і любителями риболовлі, для яких це захоплення і пристрасть. Привітати всіх причетних до свята можна за допомогою вірша, прози або листівки.

Ми сьогодні вітаємо

Всіх на світі рибалок,

Тих, хто за улов величезний

Зробити багато готовий,

Їм бажаємо ми удачі,

Море риби наловити

І, звичайно, рибкою свіжою

Своїх близьких нагодувати,

Нехай їх вудки і сітки

Будуть міцними завжди,

Нехай від них велика риба

Не дінеться нікуди!

***

Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибаловля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття і натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

***

Завзятий, досвідчений і спритний.

Душею і серцем ти - рибалка.

Чимало знаєш ти нюансів:

Який гачок, який черв'як.

Бажаю так само віртуозно

Тобі долею володіти,

Завжди йти дорогою зоряною,

Задоволеним бути і багатіти.

Ти в сітку свою злови вдачу,

Добра і щастя налови,

Здоров'я, радості в додачу...

І довголіття, і любові!

***

Вітаю з Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і гарним, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

***

З особливим святом, днем рибалки,

Тебе від душі вітаю,

Великого улову, друзів на віки

І частого клювання бажаю.

Спокійного неба і теплих ночей,

Безвітряної, ясної погоди,

12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Везіння, достатку, затишку в родині

І щастя на довгі роки.

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Все по темі:

Привітання, День рибалки.

Автор:

Телеграф
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