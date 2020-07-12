12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Петрів день - надзвичайно важливе православне та відоме серед народу свято. Споконвіку у цей день народ гуляв цілими селами: вітали рибалок, накривали столи та грали весілля. У цьому роді Петрів день відзначають 12 липня. Це неперехідне свято.
Всі віруючі 12 липня почитають пам’ять преподобних Павла і Петра. Цю дату чекали з нетерпінням та вважали великим святом. Саме сьогодні завершуються Купальські свята та починається друга половина літа.
Петро і Павло були послідовниками Іісуса Христа. Петро - один з 12-ти апостолів, а Павло був вигнанцем християн, який жив уже після Вознесенія Христа, розкаявся і став проповідником. Обидка апостоли у своєму житті прийняли смерть мученика за віру - з різницею в один рік.
У Петрів день верують згадують місіонерську діяльність Петра і Павла.
Головною традицією свята вважається приготування сирних пончиків, які мають назву "мандрики". Легенда говорить, ща саме вони були головними нарчами Петра і Павла, коли вони "мандрували" по світу. Так і з'явилася назва ласощі.
У день святих апостолів слід відвідати церкву і святкові служби. Тим, хто тримав піст, необхідно сповідатися і зробити причастя.
Заборони:
Нашим предкам заборонялося цієї неділі їсти сезонні ягоди і фрукти. Вважалося, що так можна накликати в будинок біду.
З цієї ж причини 12 липня не можна займатися хендмейдом (шити, в'язати, вишивати і ін.), А також працювати в саду і городі.
Не рекомендується в цей день вінчатися і грати весілля, інакше шлюб не буде щасливим або ж триватиме недовго.
Не можна відмовляти в допомозі нужденним, в іншому випадку незабаром самому доведеться просити милостиню.
Не варто в цей день лаятися або пліткувати. Якщо проігнорувати цю пораду, можна серйозно захворіти.
Предки вважали, що в цей день не можна грати весілля і купатися в морі.
Народні прикмети:
Якщо на Петра один дощ - врожай буде непоганий, два - добрий, а три - багатий.
Якщо день буде холодним, то рік буде голодним, а спека в це свято «виллється» в морозний Різдво.
Хто в ніч на Петра і Павла буде не спати, той щасливим і здоровим буде весь рік.
Якщо зозуля замовкає за тиждень до Петрова дня - зима буде ранньою, якщо буде кувати після 12 липня - зима буде пізньою.
Якщо 12 липня кричить ворон - чекай біди. Перебіг дорогу заєць, теж погано.