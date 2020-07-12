12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Сьогодні, 12 липня за народним календарем Петрів день. Православні християни сьогодні моляться та згадують Петра і Павла. Саме в цей день закінчується Петрів піст.

Петрів день - надзвичайно важливе православне та відоме серед народу свято. Споконвіку у цей день народ гуляв цілими селами: вітали рибалок, накривали столи та грали весілля. У цьому роді Петрів день відзначають 12 липня. Це неперехідне свято.

Всі віруючі 12 липня почитають пам’ять преподобних Павла і Петра. Цю дату чекали з нетерпінням та вважали великим святом. Саме сьогодні завершуються Купальські свята та починається друга половина літа.

Петро і Павло були послідовниками Іісуса Христа. Петро - один з 12-ти апостолів, а Павло був вигнанцем християн, який жив уже після Вознесенія Христа, розкаявся і став проповідником. Обидка апостоли у своєму житті прийняли смерть мученика за віру - з різницею в один рік.

У Петрів день верують згадують місіонерську діяльність Петра і Павла.

Головною традицією свята вважається приготування сирних пончиків, які мають назву "мандрики". Легенда говорить, ща саме вони були головними нарчами Петра і Павла, коли вони "мандрували" по світу. Так і з'явилася назва ласощі.

У день святих апостолів слід відвідати церкву і святкові служби. Тим, хто тримав піст, необхідно сповідатися і зробити причастя.

Заборони:

Нашим предкам заборонялося цієї неділі їсти сезонні ягоди і фрукти. Вважалося, що так можна накликати в будинок біду.

З цієї ж причини 12 липня не можна займатися хендмейдом (шити, в'язати, вишивати і ін.), А також працювати в саду і городі.

Не рекомендується в цей день вінчатися і грати весілля, інакше шлюб не буде щасливим або ж триватиме недовго.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним, в іншому випадку незабаром самому доведеться просити милостиню.

Не варто в цей день лаятися або пліткувати. Якщо проігнорувати цю пораду, можна серйозно захворіти.

Предки вважали, що в цей день не можна грати весілля і купатися в морі.

Народні прикмети:

Якщо на Петра один дощ - врожай буде непоганий, два - добрий, а три - багатий.

Якщо день буде холодним, то рік буде голодним, а спека в це свято «виллється» в морозний Різдво.

Хто в ніч на Петра і Павла буде не спати, той щасливим і здоровим буде весь рік.

Якщо зозуля замовкає за тиждень до Петрова дня - зима буде ранньою, якщо буде кувати після 12 липня - зима буде пізньою.

Якщо 12 липня кричить ворон - чекай біди. Перебіг дорогу заєць, теж погано.