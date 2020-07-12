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Як правильно виходити з Петрового посту

Як правильно виходити з Петрового посту
09:25 Сьогодні Телеграф nv.ua unsplash
12 липня відзначається християнське свято День Петра і Павла, коли православні віруючі виходять з&nbsp;Петрового посту. Розповідаємо, як&nbsp;повернутися до&nbsp;звичайного харчування, не&nbsp;нашкодивши здоров’ю.

Петрів піст у 2020 році почався 15 червня та триває 27 днів, до 11 липня (субота). Закінчується він на свято Петра і Павла, яке в цьому році християни святкують 12 липня.

Петрів піст менш суворий, ніж Великий піст, але м'ясо, молочні продукти, а по середах та п'ятницях і риба - виключені. Однак навіть такий режим харчування сприяє очищенню організму, який особливо добре протікає саме влітку, у сезон свіжих овочів, фруктів і зелені. Тому, щоб не зіпсувати виконану організмом роботу та не нашкодити раптовими змінами звичок харчування, виходити з посту слід акуратно та поступово.

1.

Усі, хто хоч трохи розбирається в здоровому харчуванні, знають, що кожен день потрібно випивати 1,5-2 літри води. Але знати й пити - зовсім різні речі. Тому нагадуємо, що це потрібно робити, а при виході з посту тим більше.

Зелень - незамінна та невід'ємна частина будь-якої трапези, адже вона допомагає важкій їжі засвоюватися. Під час виходу з посту це особливо важливо.

3.

Не варто в перший же день їсти багато білкових продуктів, адже за 27 днів шлунок відвик від їх великої кількості. Почніть із молочного білка, який засвоюється легше, а потім плавно переходьте до м'яса.

4.

Свіжа здоба уповільнює травлення, тому, щоб зняти з і без того нагруженого шлунка зайве навантаження, краще утриматися від свіжої випічки.

Невелика кількість алкоголю сприяє прискоренню травлення, але великі кількості збуджують апетит (на відміну від води) і можуть отруювати організм токсинами. Тому, якщо хочеться, краще випити трохи червоного або білого вина.

Погода на Петра і Павла: місцями прогріє до +35°, на Заході - похолодання

6.

Сир - досить важкий продукт, тому краще утриматися від нього в перші дні. Але якщо дуже хочеться, краще вибрати легкі нежирні сири, наприклад гауду.

7.

Тут все дуже просто: не поспішайте, ретельно пережовуйте їжу та слухайте свій організм, щоб не переїсти.

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Петровський піст.

Автор:

Телеграф
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