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Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України

Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України
13:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ №271/2020 підписано 13 липня, повідомляє пресслужба глави держави.

«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну», – підкреслив Президент.

Звання Героя України присвоєно Тарасу Матвіїву за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

За даними ОП, поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.

Окупанти гатять з артилерії, з початку доби – чотири обстріли

Як повідомлялося, молодший лейтенантТарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли окупанти обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

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Президент України, Герой України, Тарас Матвіїв.

Автор:

Телеграф
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