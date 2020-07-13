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Суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

Суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти
14:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко. Про це оголосила слідчий суддя Олеся Батрин.

«Слідчий суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановила: у задоволенні клопотання відмовити», - сказала вона.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Справа Шеремета: Кузьменко продовжили запобіжний захід

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

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Суд, Шеремет, Вбивство, Юлия Кузьменко.

Автор:

Телеграф
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