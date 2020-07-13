Сьогодні учні складали ЗНО з біології

У понеділок, 13 липня, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з біології.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології складався з 50 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з біології.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з біології, дорівнює 82 балам.

З метою інформування учасників зовнішнього незалежного оцінювання у вівторок 14 липня будуть опубліковані правильні відповіді на завдання тесту.

Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з біології відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО, що відбудеться 24 липня. Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до 12 балів та таблиця переведення тестових балів з біології у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати тестування з біології будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО 25 липня.

Після цього навчальні заклади отримають результати державної підсумкової атестації своїх учнів.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Додаткове тестування з біології відбудеться 5 серпня.