Скачать
Вівторок, 14.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки
Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки
"Інтер" після перемоги над "Торіно" зайняв друге місце в Серії А (Відео)
"Інтер" після перемоги над "Торіно" зайняв друге місце в Серії А (Відео)
Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері
Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері

Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів

Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів
11:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Фонд Джорджа "Сороса Open Society Foundation" виділив $ 220 млн на підтримку правозахисних організацій, які відстоюють права афроамериканців. Про це повідомляється на сайті фонду.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Основну частину суми - $150 млн – виділено в форматі 5-річних грантів організаціям, які проводять правозахисну роботу для жителів афроамериканських громад. Серед грантоотримувачів такі великі організації, як «Black Voters Matter» і «Repairs of the Breach».

Решта $70 млн будуть використані для фінансування локальних ініціатив щодо реформи кримінального законодавства та програм підтримки рівних можливостей для чорношкірого населення США, йдеться в повідомленні.

Фонд Сороса фінансує ініціативи по боротьбі з расовою несправедливістю через програму «Racial Justice Initiative» з 2003 року. З цього часу в рамках програми Фонд розподілив $110 млн.

Бенксі присвятив нову роботу проблемі расизму в США

Довідка. Джордж Сорос, американський трейдер, фінансист, інвестор. Прихильник теорії відкритого суспільства і противник "ринкового фундаменталізму». Творець мережі благодійних організацій, відомих як «Фонд Сороса». Член виконавчого комітету International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінюється в 8,3 млрд доларів США.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Расизм, Джордж Сорос.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини
02 Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо
03 Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів
04 Євгенія Кравчук розповіла, що обговорювали на засіданні "слуг народу"
05 Під час евакуації окупанти вбили українського військового медика
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів
Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище
Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся