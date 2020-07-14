Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів

Фонд Джорджа "Сороса Open Society Foundation" виділив $ 220 млн на підтримку правозахисних організацій, які відстоюють права афроамериканців. Про це повідомляється на сайті фонду.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Основну частину суми - $150 млн – виділено в форматі 5-річних грантів організаціям, які проводять правозахисну роботу для жителів афроамериканських громад. Серед грантоотримувачів такі великі організації, як «Black Voters Matter» і «Repairs of the Breach».

Решта $70 млн будуть використані для фінансування локальних ініціатив щодо реформи кримінального законодавства та програм підтримки рівних можливостей для чорношкірого населення США, йдеться в повідомленні.

Фонд Сороса фінансує ініціативи по боротьбі з расовою несправедливістю через програму «Racial Justice Initiative» з 2003 року. З цього часу в рамках програми Фонд розподілив $110 млн.

Довідка. Джордж Сорос, американський трейдер, фінансист, інвестор. Прихильник теорії відкритого суспільства і противник "ринкового фундаменталізму». Творець мережі благодійних організацій, відомих як «Фонд Сороса». Член виконавчого комітету International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінюється в 8,3 млрд доларів США.