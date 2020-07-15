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Середа, 15.07.2020
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Сьогодні проводять останнє ЗНО з географії

Сьогодні проводять останнє ЗНО з географії
10:14 Сьогодні Телеграф ГЛАВКОМ Фото: Twitter
У ЗНО з географії зареєструвались понад 80 тисяч осіб.

У середу, 15 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 продовжиться проведенням тестування з географії.

Проведення тесту розпочнеться об 11:00. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50.

Загальна кількість завдань тесту з географії - 54, на виконання яких учасники мають 150 хвилин.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи з географії може бути зарахований як державна підсумкова атестація.

За ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання, можна набрати 90 балів.

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Для допуску на пункт тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті. Також учасникам рекомендували взяти з собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Нагадаємо, вже відбулися тестування ЗНО з математики, української мови та літератури, фізики, англійської,  іспанської, німецької, французької мов та історії України.

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Все по темі:

ЗНО, География, Освіта, Іспит.

Автор:

Телеграф
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