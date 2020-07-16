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16 липня: яке сьогодні свято

16 липня: яке сьогодні свято
10:26 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні, 16 липня 2020 року, у світі відзначають кілька десятків самих найрізноманітніших свят і пам'ятних дат.

Сьогодні в Україні та світі відзначають понад 15 найрізноманітніших свят. 

День смачної їжі

День смачної їжі

16 липня, всюди, де про це знають, люди святкують День смачною їжі. Кожен намагається в цей день або нагодувати інших чимось смачненьким або, хоча б самому смачно поїсти.

Найпопулярнішим це свято є в таких гастрономічних країнах, як Швейцарія та Франція.

У цей день запрошують шеф-кухарів з різних куточків світу, які встигли отримати мішленівські зірки. Вони готують величезні порції вишуканої, а головне неймовірно смачної їжі, щоб люди змогли насолодитися смаком, ароматом і хоча б раз на рік отримати гастрономічну насолоду.

Всесвітній день змії (World Snake Day)

День змії

16 липня святкують Всесвітній день змії. Незважаючи на те, що це маловідоме свято з неясним походженням, воно відзначається любителями дикої природи в усьому світі з великим ентузіазмом. З огляду на столітнє захоплення людського суспільства цими прекрасними, але незрозумілими істотами, день, присвячений зміям, здається цілком справедливим.

Це свято відзначають як віртуально, так і фізично, збираючи разом любителів змій, щоб разом радіти і дивуватись чудесами природи.

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Маків день (Мокій і Марк, Стожари)

Мокій і Марк, яких поминають в цей день, жили за часів імператора Максиміана і були вірними християнами. Під час гонінь язичники їх схопили і намагалися змусити поклонятися ідолам. Існує переказ, що коли святих вели до жертовника, перед ними і їх стражниками вийшла маленька дитина і заважала їм продовжувати свій шлях. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Бачачи це, Мокій і Марк ще більше зміцнилися в рішенні не поклонятися ідолам. За це їх стратили, обезголовивши мечем.

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Свято, 16 липня.

Автор:

Телеграф
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