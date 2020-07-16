"Україну поділять на чотири зони": як розпочнеться новий навчальний рік для школярів

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визначив свої рекомендації до організації навчального процесу. Зокрема, про це йшла мова на засіданні комітету, яке відбулося напередодні за участі т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і головного державного санлікаря Віктора Ляшка.
Уряд планує, що навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв:
Найбільш вірогідним в Україні вважають третій сценарій.
У такому разі, рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:
Школярам та студентам, які мають входять до групи ризику (мають хронічні, легеневі, розлади імунної системи, захворювання на цукровий діабет, тощо) будуть рекомендувати перейти на дистанційне навчання чи екстернатну форму.
Пріоритет у відвідуванні закладу нададуть школярам початкової школи. Для учнів перших-четвертих класів дистанційного навчання максимально уникатимуть.
Крім того, на карантин навчальні заклади можуть закривати на 14 або сім днів. Також у Міносвіти планують, що вчителям не будуть щотижня робити тести.
Нагадаємо, що 15 липня Степанов заявив, що адаптивний карантин в Україні буде продовжений як мінімум на місяць, так як ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 не дозволяє скасувати обмеження.
Форма навчання в школах в умовах епідемії коронавирусу буде остаточно затверджена на наступному засіданні Кабінету міністрів.