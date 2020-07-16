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"Україну поділять на чотири зони": як розпочнеться новий навчальний рік для школярів

"Україну поділять на чотири зони": як розпочнеться новий навчальний рік для школярів
15:36 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Україну поділять на кілька зон, залежно від рівня захворюваності: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визначив свої рекомендації до організації навчального процесу. Зокрема, про це йшла мова на засіданні комітету, яке відбулося напередодні за участі т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і головного державного санлікаря Віктора Ляшка.

Уряд планує, що навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв:

  • низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;
  • середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни;
  • високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.

Найбільш вірогідним в Україні вважають третій сценарій.

У такому разі, рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:

  • дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту; 
  • скасування масових заходів і екскурсій;
  • проведення зборів педколективів у дистанційній формі;
  • запобігання скупчення великої кількості людей;
  • розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку;
  • окремі заняття проводитимуть на свіжому повітрі та застосовуватимуть комбінове навчання;
  • іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

Школярам та студентам, які мають входять до групи ризику (мають хронічні, легеневі, розлади імунної системи, захворювання на цукровий діабет, тощо) будуть рекомендувати перейти на дистанційне навчання чи екстернатну форму.

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Пріоритет у відвідуванні закладу нададуть школярам початкової школи. Для учнів перших-четвертих класів дистанційного навчання максимально уникатимуть.  

Крім того, на карантин навчальні заклади можуть закривати на 14 або сім днів. Також у Міносвіти планують, що вчителям не будуть щотижня робити тести.

Нагадаємо, що 15 липня Степанов заявив, що адаптивний карантин в Україні буде продовжений як мінімум на місяць, так як ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 не дозволяє скасувати обмеження.

Форма навчання в школах в умовах епідемії коронавирусу буде остаточно затверджена на наступному засіданні Кабінету міністрів.

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Все по темі:

МОН, Карантин, 1 вересня, Школярі, Форма навчання.

Автор:

Телеграф
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