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В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020
22:10 Пт, 17 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб.

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих.

Зазначається, що до тестування не допустили 3-х учасників. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня.

У МОН додали, що учні, які змогли взяти участь в основній сесії тестування з хімії через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

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Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

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ЗНО-2020, Сесія.

Автор:

Телеграф
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