В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

Сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб.

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих.

Зазначається, що до тестування не допустили 3-х учасників. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня.

У МОН додали, що учні, які змогли взяти участь в основній сесії тестування з хімії через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.