18 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

18 липня – 199-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 166 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 5 липня Юліанського календаря.

Яке свято 18 липня 2020

У цей день світ відзначає День прогулянок під дощем, День народження «Тетриса», Всесвітній день слухання, Міжнародний день Нельсона Мандели.

У США - День страхового ботаніка, День ікри, День кислих цукерок, в Німеччині – Фестиваль «Кельнські вогні», в Уругваї – День Конституції.

Пам'ятні дати 18 липня, річниці та події

В 1925 році в США офіційно дозволили жінкам водити авто.

У 1957 році Торгова палата США встановила національний свято - День Хот-дога.

В 1968 році американські інженери Роберт Нойс і Гордон Мур, отримавши тримільйонний кредит, зареєстрували компанію під назвою «NM Electronics». Вона займалася випуском статичної оперативної пам'яті. Незабаром її перейменували в «Intel» - по перших складах терміна «integrated electronics». Вона зосередилася на випуску мікропроцесорів. У 1971 році був випущений перший, а до початку 1980-х років компанія стала головним виробником у світі.

18 липня вважається днем народження «Тетріса». Його 1985 році придумав радянський вчений Олексій Пажитнов, який займався штучним інтелектом. У 1988 році, за підтримки фірми Bullet-Proof Software, він організував компанію AnimaTek, яка зайнялася розробкою ігрового програмного забезпечення. В 1991 році разом з нею переїхав до США. У жовтні 1996 року став працювати в «Майкрософт», звідки пішов у 2005 році. Пажитнов був відзначений нагородами Game Developers Choice Awards First Pigeon Award і LARA - Der Deutsche Games Award. Зараз продовжує займатися улюбленою справою в США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 липня вшановує пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасьєв день – святом Місяця. В цей день вона відзначає свій день народження та дарує людям силу.

Що сьогодні не можна робити

Нічого не починайте і не робіть. В цей день можуть статися втрати і непередбачені ситуації.

Прикмети на 18 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – до багатого врожаю;

- багато зірок на небі – до ясної погоди;

- молодий місяць яскраво світить - восени буде переважно суха і тепла погода;

- хмарно і зірок практично не видно – до негоди.

18 липня іменини

Іменини у Опанаса, Сергія, Ганни, Тихона, Василія і Никона і Арсенія.