19 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції, заборони

День ангела відзначають Василь, Антон, Анатолій, Архип, Юлія, Федір, Валентин, Віктор, Гліб, Уляна.

Який сьогодні день

Сьогодні, 19 липня, в Нікарагуа святкують День революції, в Японії - День жінок-міністрів. Також в декількох країнах відзначають День металурга.

Яке православне свято

Згідно з церковним календарем 19 липня вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого. Його знають як монаха-відлюдника. Він жив у печері в єгипетській пустелі, яку освячували молитвами його попередника - преподобного Антонія Великого. Також цей день в народі прозвали як Сисоєв день, Сисой і Веремій.

Які традиції на свято

У цей день предки працювали в полі, збирали овочі та продовжували готуватись до збирання зернових культур.

Тоді також вважали, що на Сисоя роса мала цілющі властивості, тому вранці ходили по ній босоніж і водили разом із собою тварин, яких тримали вдома. Вони вважали, що це допоможе захистити від хвороб і зміцнити здоров'я.

Іменини

День ангела святкують Василь, Антон, Анатолій, Архип, Юлія, Федір, Валентин, Віктор, Гліб, Уляна.

Що не можна робити

Не можна поспішати - справи можуть завершитися провалом.

Жінкам не можна прибирати - варто передати цю справу чоловікові.

Не можна ставитися до тварин без поваги, тому що природа в цей день чутлива.

Що сталося в цей день

1650 - османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.

1822 - французький вчений Жозеф Ньєпс зробив перший знімок у світі.

1870 - початок франко-прусської війни.

1900 - відкриття Паризького метро.

1959 - початок арештів членів дисидентської підпільної організації - Українського Національного Комітету. Вона існувала з 1957 до 1962 року, готуючи свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці в Східній Україні.

1980 - у Москві відкрилися XXII Олімпійські ігри. Їх бойкотував ряд держав через вторгнення СРСР до Афганістану.

Народні прикмети на 19 липня

Наші пращури по Місяцю визначали погоду на найближчі дні: Місяць має зелений відтінок - почнуться дощі; великий і в тумані - буде холодна погода.

А проблема, яка виникла 19 липня, скоро вирішиться без втручань.