19 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції, заборони

Який сьогодні день
Сьогодні, 19 липня, в Нікарагуа святкують День революції, в Японії - День жінок-міністрів. Також в декількох країнах відзначають День металурга.
Яке православне свято
Згідно з церковним календарем 19 липня вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого. Його знають як монаха-відлюдника. Він жив у печері в єгипетській пустелі, яку освячували молитвами його попередника - преподобного Антонія Великого. Також цей день в народі прозвали як Сисоєв день, Сисой і Веремій.
Які традиції на свято
У цей день предки працювали в полі, збирали овочі та продовжували готуватись до збирання зернових культур.
Тоді також вважали, що на Сисоя роса мала цілющі властивості, тому вранці ходили по ній босоніж і водили разом із собою тварин, яких тримали вдома. Вони вважали, що це допоможе захистити від хвороб і зміцнити здоров'я.
Іменини
День ангела святкують Василь, Антон, Анатолій, Архип, Юлія, Федір, Валентин, Віктор, Гліб, Уляна.
Що не можна робити
Не можна поспішати - справи можуть завершитися провалом.
Жінкам не можна прибирати - варто передати цю справу чоловікові.
Не можна ставитися до тварин без поваги, тому що природа в цей день чутлива.
Що сталося в цей день
1650 - османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
1822 - французький вчений Жозеф Ньєпс зробив перший знімок у світі.
1870 - початок франко-прусської війни.
1900 - відкриття Паризького метро.
1959 - початок арештів членів дисидентської підпільної організації - Українського Національного Комітету. Вона існувала з 1957 до 1962 року, готуючи свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці в Східній Україні.
1980 - у Москві відкрилися XXII Олімпійські ігри. Їх бойкотував ряд держав через вторгнення СРСР до Афганістану.
Народні прикмети на 19 липня
Наші пращури по Місяцю визначали погоду на найближчі дні: Місяць має зелений відтінок - почнуться дощі; великий і в тумані - буде холодна погода.
А проблема, яка виникла 19 липня, скоро вирішиться без втручань.