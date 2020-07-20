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У МОЗ запрацювала платформа із координації міжнародної технічної допомоги

У МОЗ запрацювала платформа із координації міжнародної технічної допомоги
21:30 Пн, 20 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
При Міністерстві охорони здоров'я України створено платформу із координації міжнародної технічної допомоги, головним завданням якої є розвиток співробітництва з міжнародними донорськими організаціями. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

"У понеділок, 20 липня, відбулося перше засідання секторальної робочої групи керівництва МОЗ із представниками міжнародних організацій, які надають Україні допомогу у сфері охорони здоров'я. Таким чином, було створено платформу із координації міжнародної технічної допомоги при МОЗ", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, це - установча зустріч секторальної робочої групи, головним завданням якої є розвиток співробітництва МОЗ з міжнародною спільнотою, забезпечення координації планів дій Міністерства та планів донорів, а також моніторинг галузевих реформ та ролі у цьому донорських організацій.

Співголовами секторальної робочої групи визначені: зі сторони МОЗ – заступник Міністра з питань євроінтеграції Ігор Іващенко; з боку міжнародних партнерів - голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

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Як зазначається, сьогоднішнє засідання групи відбулося в онлайн-режимі, а крім керівництва МОЗ участь у ньому взяли представники майже 30 міжнародних організацій, серед яких Бюро ВООЗ в Україні, Представництво ООН в Україні, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Глобальний фонд, Представництво Європейського Союзу в Україні, а також посольства різних країн.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про створення тематичних підгруп, які відповідатимуть за пріоритетні напрями роботи. Окрім представників МОЗ, до роботи підгруп будуть залучені експерти підпорядкованих Міністерству державних установ та підприємств, представники профільних міністерств, незалежні експерти тощо.

Перші засідання тематичних підгруп плануються на серпень, повідомили в пресслужбі.

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МОЗ, Допомога.

Автор:

Телеграф
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