МОЗ: У поточному році в Україні стажуються близько 15 тис. інтернів

На базах інтернатури в Україні стажується близько 15 тис. інтернів. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Загалом в Україні у 2020 році стажується на базах інтернатури близько 15 тис. випускників медичних університетів", - сказала Ірина Микичак.

За її словами, в Україні достатньо велика мережа вищих навчальних освітніх закладів, які випускають фахівців у сфері охорони здоров’я - це 120 вишів і 100 комунальних медичних коледжів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я.

Цей закон підтримала Верховна Рада України, і його ухвалення очікували в МОЗ, оскільки науково-педагогічні працівники, зокрема, не могли бути повноцінними учасниками лікувального процесу.