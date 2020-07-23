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23 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

23 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
07:50 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
23 липня – 204-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 161 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 10 липня Юліанського календаря.

Яке свято 23 липня 2020

У США - День стажиста, День хот-дога з соусом чилі, День ванільного морозива, День прекрасної бабусі, в Індонезії - День дітей, в Омані - День відродження, в Єгипті - Річниця революції, в Папуа-Новій Гвінеї - День поминання.

  • Всесвітній день китів і дельфінів

  • 971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

  • 1093 – половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.

  • 1840 – Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

  • 1873 – французький художник Гюстав Курбе (Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тисяч франків золотом за демонтаж Вандомської колони у дні Паризької Комуни.

  • 1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.

  • 1900 – відкрили Паризьке метро.

  • 1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

  • 1908 – молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.

  • 1936 – створено Інститут історії України АН УСРР.

  • 1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

  • 1965 – на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

  • 1966 – запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

  • 1974 – повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.

  • 1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

  • 1979 – духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.

  • 1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт із Азії, в'єтнамець Фам Туан.

  • 1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

  • 1990 – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 23 липня вшановує пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру. У Антонія був дар чудотворення, він зціляв хворих і міг передбачати майбутнє. Його мощі так і не знайдені.

Що сьогодні не варто робити

  • Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі, адже у цей день тварини особливо небезпечні;

  • Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;

  • Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.

Народні прикмети й традиції

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • Жаби по березі стрибають – бути гарній погоді;

  • Гримить грім - риба буде добре ловитися.

  • Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.

  • Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.

  • Коли різко загримів грім – чекай короткого дощу. А от якщо сильний грім, то буде злива.

Іменини: хто святкує день ангела

Іменини у Антонія, Олександра, Данила, Леонтія і Петра.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Все по темі:

Традиция, Календарь, Церква, Именинники, Свято, Що не можна робити.

Автор:

Телеграф
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