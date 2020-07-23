23 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Яке свято 23 липня 2020
У США - День стажиста, День хот-дога з соусом чилі, День ванільного морозива, День прекрасної бабусі, в Індонезії - День дітей, в Омані - День відродження, в Єгипті - Річниця революції, в Папуа-Новій Гвінеї - День поминання.
Всесвітній день китів і дельфінів
971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
1093 – половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.
1840 – Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
1873 – французький художник Гюстав Курбе (Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тисяч франків золотом за демонтаж Вандомської колони у дні Паризької Комуни.
1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
1900 – відкрили Паризьке метро.
1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
1908 – молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.
1936 – створено Інститут історії України АН УСРР.
1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
1965 – на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
1966 – запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
1974 – повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.
1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
1979 – духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.
1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт із Азії, в'єтнамець Фам Туан.
1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
1990 – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 23 липня вшановує пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру. У Антонія був дар чудотворення, він зціляв хворих і міг передбачати майбутнє. Його мощі так і не знайдені.
Що сьогодні не варто робити
Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі, адже у цей день тварини особливо небезпечні;
Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;
Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.
Народні прикмети й традиції
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
Жаби по березі стрибають – бути гарній погоді;
Гримить грім - риба буде добре ловитися.
Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.
Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.
Коли різко загримів грім – чекай короткого дощу. А от якщо сильний грім, то буде злива.
Іменини: хто святкує день ангела
Іменини у Антонія, Олександра, Данила, Леонтія і Петра.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!