Суд обрав запобіжний захід луцькому терористу

Луцький міський районний суд Волинської області обрав запобіжний захід Максиму Кривошу, який захопив автобус із пасажирами. Суд вирішив, що луцького терориста два місяці триматимуть під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Укрінформ.

"Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича запобіжний захід у вигляді тримання протягом 60 діб, до 18.09 включно, без визначення суми застави", - зачитав рішення суддя.

На початку засідання адвокат затриманого попросив кілька хвилин для того, щоб узгодити із Кривошем лінію захисту. Крім того, за клопотанням адвоката суд дозволив зняти з Кривоша кайданки.

Після виступу сторони звинувачення Кривош відмовився захищати себе, тільки сказав про дві "брехні" з боку звинувачення. Так він назвав, по-перше, слова слідчого про посягання на життя поліцейського, в бік якого кинув гранату. Пояснив, що через 4 чи 5 годин в автобусі подзвонив до перемовника і попередив, що зараз викине гранату, яка не вибухне. Таким чином хотів домогтися виконання своєї вимоги про очеплення території діаметром 50 м. Натомість у периметрі залишався джип, за яким ховався снайпер. Тому перша граната була "попереджувальною".

Друга "брехня", за його словами, - що вимагав від Зеленського сказати: "Я - терорист в законі". Насправді від нього вимагалося тільки сказати, що треба дивитися фільм "Земляни".

Адвокат наголошував на тому, що Кривош попереджав про всі свої дії і дбав про безпеку заручників. Жодного злісного наміру поцілити в працівників правоохоронних органів не мав, хоча і мав усі можливості. Також захисник не погодився з тезою звинувачення про відсутність соціальних зв'язків і можливість впливу на свідків.

Затриманий перед судом підвестися відмовився, заявивши, що його не мають права судити. Продовжував стверджувати, що головний терорист - держава. Твердив, що спільника не мав, і пропонував перевірити його на детекторі брехні.

На запитання журналістів, що саме змусило його здатися, відповів, що Президент Зеленський виконав його умову, розмістивши в соціальних мережах обумовлений відеозапис. Те, що згодом відео було прибрано, Кривоша не збентежило - він вважає, що достатня кількість людей встигла його подивитися. Розповісти, про що говорив із Зеленським 15 хвилин, пообіцяв у заключному слові, на останньому засіданні у справі.

Стверджував, що дату захоплення і автобус обрав випадково. Перед заручниками вибачався в автобусі і готовий вибачитися знову, але про скоєне не шкодує.

Знову спростував інформацію про те, що знаходився на психіатричному лікуванні, і про те, що когось катував. Заперечував, що бив дружину.

Нагадаємо, що вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, раніше відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини. Здатися погодився після того, як президент оприлюднив у мережі Інтернет відео з обумовленим текстом.

Йому висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.