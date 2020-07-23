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Режисер фільму "Земляни" відреагував на тероризм у Луцьку

Режисер фільму "Земляни" відреагував на тероризм у Луцьку
17:38 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Режисер фільму "Земляни" відреагував на нещодавнє захоплення заручників у Луцьку та наголосив, що творці фільму не підтримують тероризм.

Про це свідчить допис режисера фільму Шона Монсона, опублікований на офіційній сторінці фільму «Земляни» у Facebook.

"Земляни не схвалюють та не потурають актам терору, оскільки наше послання — це співчуття до всіх істот. Зміст фільму — це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, що триває та не лише завдає шкоди здоров’ю людини, але і є основною причиною зміни клімату. Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору. Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх родин, а також до влади, котра подбала, щоб жодне життя не було втрачено. Ми маємо рухатися вперед без насильства стосовно всіх", - йдеться у дописіпідписаному Шоном Монсоном, письменником/режисером фільму "Земляни".

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку. Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав.

Однією з вимог Кривоша було те, щоб Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: "фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".

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Як уже після звільнення заручників розповів Президент, він говорив з Кривошем по телефону: "Ми домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео. Після того як відео вийде в соцмережі, він через пів години випускає всіх людей. Приблизно так і відбулось".

«Земляни» — документальний фільм 2005 року про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнювання, розваг, наукових досліджень або ж для виробництва одягу і їжі.

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Фильм, Тероризм, Максим Кривош.

Автор:

Телеграф
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