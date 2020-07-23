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Голова Центру протидії корупції Шабунін заявив про підпал його будинку (Фото)

Голова Центру протидії корупції Шабунін заявив про підпал його будинку (Фото)
19:42 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф
Активіст виключає ймовірність газового витоку як причини загоряння: два тижні тому газова служба перевірила в будинку лічильник і всі з'єднання.

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що невідомі підпалили його будинок в селі Гнідин під Києвом. Про це активіст розповів на своїй сторінці в Facebook.

Підпал здійснили вночі 23 липня 2020 року. За словами Шабуніна, ніхто не постраждав: його з дітьми на той момент не було вдома, а батьки встигли вибігти.

"Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав активіст. При цьому глава центру виключає ймовірність газового витоку як причини загоряння: він зазначив, що два тижні тому газова служба перевірила в будинку лічильник і всі з'єднання.

Будинок Шабуніна після пожежі

Також Шабунін запросив журналістів побачити наслідки підпалу і додав, що "благословляє виконавців і замовників", а останніх подякував за мотивацію "працювати ще більше".

У поліції Київської області розповіли, що повідомлення про пожежу в будинку вони отримали близько четвертої години ранку - на даний момент вогонь вже загасили - через пожежу будинок частково пошкоджений.

Правоохоронці зазначили, що вже розбираються з деталями події: на місці йде додатковий огляд, там працюють криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія Міністерства внутрішніх справ і експерти пожежно-технічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Будинок Шабуніна після підпалу

Питання про правову кваліфікацію події в поліції вирішать за результатами проведеної перевірки та аналізу всіх зібраних даних.

Нагадаємо, раніше на Віталія Шабуніна вже тиснули: так, в квітні 2017 року за його будинком пройшов пікет з метою дискредитації активіста. До його організації виявилися причетні люди зі Служби безпеки України.

Крім цього, в червні 2017 року троє офіцерів прийшли до голови Центру з повісткою до військкомату, хоча з 2000 року його визнали непридатним до військової служби за станом здоров'я. На наступний день, коли Шабунін прибув до військкомату, на нього напали і облили з газового балончика.

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Пізніше на Шабуніна відкрили кримінальне провадження через події у військкомату - йому оголосили про підозру в "нанесенні тілесних ушкоджень журналісту під час виконання ним законної професійної діяльності".

У 2018 році під час акцій біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури активіста закидали тортами і облили зеленкою, через що той отримав опік.

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Підпал, Шабунін, Центр протидії корупції.

Автор:

Телеграф
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