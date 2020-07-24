Визначили поріг тесту ЗНО з української мови

Український центр оцінювання якості освіти визначив поріг тесту ЗНО з української мови, який склав 22 бали.

23 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, який у 2020 році дорівнюватиме 22 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було ухвалено під час засідання комісії.

Адаптивний поріг "склав/не склав" для осіб з особливими потребами встановлений на рівні 15 балів.

Усі учасники тестування, які пройшли поріг у 22 бали, або кількість правильних відповідей дорівнює 22 балам мають право використовувати результати ЗНО з української мови під час вступної кампанії 2020.

Не склали тест з української мови 22 834 особи, що складає 8,32% від загальної кількості учасників тестування.

До 24 липня також оголосять результати отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з української мови і літератури.

Результати ЗНО з української мови і літератури також будуть враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс з української мови. Експертна комісія також затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, дорівнює 104 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів за ДПА, яку може може отримати учасник правильно виконавши всі завдання, дорівнює 68 тестовим балам.