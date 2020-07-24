Прикмети на 24 липня: що не можна робити в день святої Ольги

Не варто в цей день дуже старатися на роботі, а також краще не сваритися з близькими.

В п'ятницю 24 липня православні християни шанують пам'ять Святої Ольги. Княгиня отруїлася в Константинополі і прийняла там хрещення, взявши ім'я Олена. Назад до Києва правителька повернулася з іконами і бібліями.

Що не можна робити 24 липня:

Ні в якому разі не можна лаятися: ні з близькими, ні з знайомими. Інакше людина оскверняє свою душу.

Забороняється лінуватися і нічого не робити: можна сходити в ліс за ягодами і грибами.

Краще не брати в цей день грошей в борг.

Краще не позичати хліб і сіль.

Також не можна в день Святої Ольги ставити рутинні справи понад духовних.

Що можна робити 24 липня:

Якщо дівчина хоче якнайшвидше вийти заміж, в цей день можна просити вищі сили про вдале заміжжя.

Краще сходити до церкви і схилитися перед іконою Ольги.

Потрібно проявляти поблажливість по відношенню до тих, хто вас оточує, а також бути милосердним і всепрощаючим.

Прикмети на 24 липня:

Грім обіцяє відмінну рибну ловлю.

Якщо зранку на траві роса, тоді урожай огірків і помідорів буде мізерним.

Теплий сонячний день - до хорошого урожаю зернових.

Набридлива мошкара - це хороший знак, який говорить про те, що восени буде багато грибів.