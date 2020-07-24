Прикмети на 24 липня: що не можна робити в день святої Ольги

В п'ятницю 24 липня православні християни шанують пам'ять Святої Ольги. Княгиня отруїлася в Константинополі і прийняла там хрещення, взявши ім'я Олена. Назад до Києва правителька повернулася з іконами і бібліями.
Що не можна робити 24 липня:
Ні в якому разі не можна лаятися: ні з близькими, ні з знайомими. Інакше людина оскверняє свою душу.
Забороняється лінуватися і нічого не робити: можна сходити в ліс за ягодами і грибами.
Краще не брати в цей день грошей в борг.
Краще не позичати хліб і сіль.
Також не можна в день Святої Ольги ставити рутинні справи понад духовних.
Що можна робити 24 липня:
Якщо дівчина хоче якнайшвидше вийти заміж, в цей день можна просити вищі сили про вдале заміжжя.
Краще сходити до церкви і схилитися перед іконою Ольги.
Потрібно проявляти поблажливість по відношенню до тих, хто вас оточує, а також бути милосердним і всепрощаючим.
Прикмети на 24 липня:
Грім обіцяє відмінну рибну ловлю.
Якщо зранку на траві роса, тоді урожай огірків і помідорів буде мізерним.
Теплий сонячний день - до хорошого урожаю зернових.
Набридлива мошкара - це хороший знак, який говорить про те, що восени буде багато грибів.