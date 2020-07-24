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Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО

Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
09:17 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У п'ятницю, 24 липня, тестуванням з фізики розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50", - зазначається у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Визначили поріг тесту ЗНО з української мови

Тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова і література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії повідомлять до 14 серпня.

Основна сесія ЗНО-2020 відбувалась у період з 25 червня по 17 липня.

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ЗНО, Освіта, Інклюзивна освіта.

Автор:

Телеграф
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