Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
"24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50", - зазначається у повідомленні.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.
Тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні:
фізика – 24 липня,
математика – 28 липня,
іспанська мова – 29 липня,
французька мова – 30 липня,
німецька мова – 31 липня,
англійська мова – 3 серпня,
українська мова і література – 4 серпня,
біологія – 5 серпня,
історія України – 6 серпня,
географія – 7 серпня,
хімія – 10 серпня.
Результати додаткової сесії повідомлять до 14 серпня.
Основна сесія ЗНО-2020 відбувалась у період з 25 червня по 17 липня.