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У понеділок суд розгляне апеляцію Антоненка

У понеділок суд розгляне апеляцію Антоненка
12:26 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Київський апеляційний суд у понеділок, 27 липня, розгляне апеляцію на продовження тримання під вартою музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, підозрюваного у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це у Facebook повідомила спільнота Free Riff.

«27 липня 2020 року в Апеляційному суді, вул. Солом'янська 2а, о 10-00 має відбутися судове засідання по апеляційній скарзі захисників Андрія на рішення судді Печерського суду В.Писанця на продовження тримання під вартою Андрія Антоненка. Апеляцію має розглядати суддя Фрич», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

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Кузьменко й Антоненко наразі залишаються у СІЗО.

У Міністерстві внутрішніх справ 1 червня заявили про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування щодо фігурантів у справі про вбивство Шеремета.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження до 14 серпня.

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Все по темі:

Суд, Шеремет, Арешт, Антоненко.

Автор:

Телеграф
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