В Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі

Найближчої доби, 27 липня, погоду в Україні визначатиме спекотне, у західних областях помірно тепле повітря, при цьому в західній частині країни, на південному сході та в Криму очікується підвищена вологість, тоді як на решті території - сухо. Про це прогнозують в Укргідрометцентрі.

У понеділок у західних, Житомирській, південно-східних областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині 18-23°; удень 27-32°, в Одеській і Миколаївській областях до 34°, лише у західних областях 22-27°.

У Києві - без опадів. Температура вночі 17-19°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 липня найвища температура вдень була 37,1° у 1909 році, найнижча вночі 7,8° у 1898 році.

На вівторок, 28 липня, синоптики прогнозують у західних областях, Криму та Приазов'ї місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, удень 27-32°, у західних областях 24-29°.

У Києві 28 липня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень приблизно 30°.

26 липня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 23-25°, у Дніпрі в межах Києва 22°.