Погода на сьогодні: без опадів, температура до +34°

28 липня в Україні без опадів, температура до +31°.

На сході без опадів, температура вночі до +15°, вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +15°, вдень до +33°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до +14°, вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +15°, вдень до +31°. У центрі без опадів, температура вночі до +15°, вдень до +34°.

Православна церква 28 липня вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Київської Русі. Також у цей день вшановується пам'ять святих мучеників Кирика та Уліти.

Свято Хрещення Київської Русі вважається дуже великим для християн, тому забороняється займатися важкою фізичною роботою. Не можна сваритися, лихословити, злитися і заздрити. Постарайтеся провести цей день у святковому настрої. Варто утримуватися від гучних застіль, переїдання і зловживання алкоголем.