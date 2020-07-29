Уряд планує виділити кошти для сімей військових, які загинули в АТО

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, зміни до Бюджетного кодексу та виділення коштів для сімей, члени яких загинули в АТО та осіб, які травмувалися під час цієї операції. Про це повідомляє сьогоднішній порядок денний уряду.

Так, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує розглянути зміни до Бюджетного кодексу, затвердити порядок використання у 2020 році коштів, передбачених у бюджеті для виплати субсидій, а також внести зміни до низки постанов уряду.

Також урядовці планують затвердити інвестиційний та стратегічний плани для державного підприємства "Оператор ринку" на 2020-2024 роки, а також розглянути розпорядження про виділення коштів членам сімей осіб, які загинули в АТО та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення або каліцтва під час участі у зазначеній операції.

Окрім того, планують обговорити питання щодо проведення ДСНС позапланової перевірки стану організації роботи з цивільного захисту та пожежної безпеки Держлісагентства.

У блоці "різне" також передбачається виступ міністра культури Олександра Ткаченка щодо скасування постанови Кабміну від 25 червня 2020 року щодо виділення коштів на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд виділить 13 млн грн для підтримки сімей військових, які серйозно постраждали або загинули під час участі в АТО.