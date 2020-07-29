Уряд планує виділити кошти для сімей військових, які загинули в АТО

Так, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує розглянути зміни до Бюджетного кодексу, затвердити порядок використання у 2020 році коштів, передбачених у бюджеті для виплати субсидій, а також внести зміни до низки постанов уряду.
Також урядовці планують затвердити інвестиційний та стратегічний плани для державного підприємства "Оператор ринку" на 2020-2024 роки, а також розглянути розпорядження про виділення коштів членам сімей осіб, які загинули в АТО та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення або каліцтва під час участі у зазначеній операції.
Окрім того, планують обговорити питання щодо проведення ДСНС позапланової перевірки стану організації роботи з цивільного захисту та пожежної безпеки Держлісагентства.
У блоці "різне" також передбачається виступ міністра культури Олександра Ткаченка щодо скасування постанови Кабміну від 25 червня 2020 року щодо виділення коштів на боротьбу з коронавірусом.
Як повідомлялося раніше, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд виділить 13 млн грн для підтримки сімей військових, які серйозно постраждали або загинули під час участі в АТО.