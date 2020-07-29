Зеленський обговорив будівництво меморіалу "Бабин Яр"

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" щодо будівництва меморіалу у Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"У нас однакові цілі – боротися за свободу та демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності у суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України у світі та міжнародного визнання. Такі інституції в усьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб", – сказав голова наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив, що майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

"Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити меморіал "Бабин Яр", щоб зрозуміти, що тут сталося", – зазначив Лаудер.

Також президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України.

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Він наголосив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним і гуманним.

"Проект цікавий, важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям", – заявив він.

За словами міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини у 1998-2005 роках Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління.

"У цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію", – розповів Фішер.

А член наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Святослав Вакарчук зауважив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.

"Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам'ять, знає свою історію", – сказав він.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію у межах проекту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.