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Степанов розповів, у яких випадках виїжджає "швидка" в Україні та у світі

Степанов розповів, у яких випадках виїжджає "швидка" в Україні та у світі
10:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
В Україні "екстренка" виїжджає "по будь-якому випадку", коли її викликають люди, які відчувають загрозу своєму здоров'ю, тоді як в інших країнах - якщо хвороба загрожує життю. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми знаємо, що у нас в країні "екстренка" виїжджає по будь-якому виклику, коли ми туди телефонуємо. Якщо ми порівняємо, як це відбувається в інших країнах, то там ситуація трішки інакша. Наприклад, в Італії екстрена медична допомога приїде виключно у випадках, що несуть загрозу життю. У тій же Німеччині приїде до вас тільки у тому випадку, якщо хвороба буде загрожувати вашому життю. Як ви знаєте, у нашій країні цей перелік набагато ширший. Це, окрім таких, скажемо, критичних - невідкладних станів, ми викликаємо екстрену медичну допомогу, коли ми дійсно цього потребуємо, коли ми відчуваємо загрозу нашому здоров’ю - критичну загрозу...", - сказав Максим Степанов.

Згідно з даними презентації, "швидка" в Україні приїжджає, якщо людина знепритомніла чи є судоми, розлади дихання, біль у грудях, нудота з головним болем, температура вище 39 градусів, отруєння, порушення перебігу вагітності, анафілактичні реакції, укуси змій чи павуків, травми, тощо.

Він зазначив, що хоча за кордоном і працюють в інших умовах, але рівень заробітних плат усіх медичних працівників вищий. Так, якщо в Україні середня заробітна плата лікаря становить близько 200 доларів США, то навіть у Білорусі близько 339, а в Естонії 2100. При цьому, у США 14500 доларів.

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"Звичайно, на це впливає, в тому числі, фінансування - в який спосіб ми фінансуємо нашу медицину загалом, і в тому числі і екстрену медичну допомогу. Якщо у країнах Європи цей показник складає від 6,5 до 12% ВВП, то у нашій країні він близько 3%", - додав Максим Степанов.

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Все по темі:

МОЗ, Медицина, Максим Степанов, Швидка допомога.

Автор:

Телеграф
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