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1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Оновлено 09:57 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Цей день ідеально підходить для очищення тіла, одягу і житла.

1 серпня відзначаються такі свята:

  • Міжнародний день "чайлдфрі"
  • Міжнародний тиждень клоунів
  • Мокринин день

Народні прикмети на 1 серпня:

  • Якщо в цей день хороша і сонячна погода, тоді бабине літо буде довгим.
  • Дуб обвішаний жолудями - на щастя і удачі.
  • Павуки ховаються по кутках - до різкого похолодання.
  • Якщо цілий день йде дощ - у наступному році буде багатий урожай.

Що не рекомендується робити 1 серпня:

  • Бути брудним. Цей день ідеально підходить для очищення тіла, одягу і житла.
  • Піднімати із землі втрачені кимось речі, щоб не накликати на себе чужі проблеми.
  • Їсти яблука.
  • Лаятися і ображатися. Це приверне невдачі.

Міжнародний день дружби: що потрібно знати про це свято

У кого іменини 1 серпня?

Іменини сьогодні святкують Варлаам, Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.

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Все по темі:

Свято, Прикмети, Заборони, 1 серпня.

Автор:

Телеграф
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