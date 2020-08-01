1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

1 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день "чайлдфрі"
- Міжнародний тиждень клоунів
- Мокринин день
Народні прикмети на 1 серпня:
- Якщо в цей день хороша і сонячна погода, тоді бабине літо буде довгим.
- Дуб обвішаний жолудями - на щастя і удачі.
- Павуки ховаються по кутках - до різкого похолодання.
- Якщо цілий день йде дощ - у наступному році буде багатий урожай.
Що не рекомендується робити 1 серпня:
- Бути брудним. Цей день ідеально підходить для очищення тіла, одягу і житла.
- Піднімати із землі втрачені кимось речі, щоб не накликати на себе чужі проблеми.
- Їсти яблука.
- Лаятися і ображатися. Це приверне невдачі.
У кого іменини 1 серпня?
Іменини сьогодні святкують Варлаам, Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.