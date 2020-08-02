Нападника на Анастасію Лугову відправили за ґрати

Солом'янський райсуд Києва заарештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Анастасію Лугову, в поїзді Київ-Маріуполь.

У потязі сполученням "Київ-Маріуполь" вночі 31 липня невідомий без верхнього одягу увірвався в купе до жінки, яка їхала з неповнолітнім сином, побив її і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що вночі 31 липня близько третьої години ночі вона прокинулася від ударів по голові в купе поїзда. Чоловік, одягнений лише в труси, схопив жінку за горло. Вона почала кричати, від чого прокинувся її син, який також почав кричати і просити не бити маму ". Чоловік збирався вдарити і дитини, проте жінка пообіцяла виконати його вимоги, і попросила не чіпати сина.

Жінка була змушена піти в купе до зловмисника, але тим часом голосно заплакав її син, і вона під приводом його заспокоїти змогла втекти від нападника.

Анастасія Лугова зазначила, що кликала на допомогу, однак її зміг захистити лише провідник сусіднього вагона.

У Києві чоловіка затримали правоохоронці. За словами прес-секретаря столичної прокуратури, Солом'янський райсуд Києва 1 серпня заарештував зловмисника на 2 місяці без права внесення застави.

Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 153 і ч. 2 ст. 122 КК України (умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості вчинені з метою залякування потерпілого). Стаття передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомив заступник міністра Внутрішніх справ Антон Геращенко, що йдеться про раніше судимого Віталія Рудзько 1975 року народження.