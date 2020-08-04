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Вівторок, 04.08.2020
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4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Оновлено 11:11 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні не рекомендується працювати в полі.

4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія ягідниця». У цей день у наших предків склалася традиція відправлятися в ліс за ягодами - чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.

Народні прикмети на 4 серпня:

Рясна роса - буде сірий льон.

Гроза - буде хороший урожай зернових культур.

Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраної з ранку в ємність зі срібла.

Що не рекомендується робити 4 серпня:

Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.

Виходити на вулицю після заходу сонця.

Ображатися.

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

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У кого іменини 4 серпня?

Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.

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Свято, Прикмети, Заборони.

Автор:

Телеграф
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