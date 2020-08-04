4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія ягідниця». У цей день у наших предків склалася традиція відправлятися в ліс за ягодами - чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.
Народні прикмети на 4 серпня:
Рясна роса - буде сірий льон.
Гроза - буде хороший урожай зернових культур.
Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраної з ранку в ємність зі срібла.
Що не рекомендується робити 4 серпня:
Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.
Виходити на вулицю після заходу сонця.
Ображатися.
Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.
У кого іменини 4 серпня?
Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.