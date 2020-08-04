В Україні планують розширити Національний календар щеплень

Міністерство охорони здоров’я планує додати в Національний календар щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“У червні Національна технічна група з імунопрофілактики рекомендувала МОЗ включити до Національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня 2020 року оперативний штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям, розглянув зазначену пропозицію, а також звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, - сказав Ляшко.

Він додав, що будуть продивитися три щеплення : перші два — у перший рік життя, третя — в другий рік життя.

За словами Ляшка, МОЗ буде проводити перемовини з Міністерством фінансів для того, щоб включити в держбюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена до Національного календаря щеплень. Початок вакцинації планується з січня 2022 року.