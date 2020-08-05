Що зберуть українські аграрії в 2020 році

Прогнози щодо врожаю зерна в Україні змінилися в кращу сторону, але аграрії не сильно вірять у можливість повторити в 2020 році рекорд, а садівники зазнають збитків через весняні заморозки і в рази підвищують ціни на свою продукцію. Яким же буде урожай зернових, овочів і фруктів в Україні.

Експерти Української зернової асоціації (УЗА) опублікували новий прогноз урожаю зернових і олійних культур в Україні в поточному році.

За їхніми оцінками загальний валовий збір цих культур може скласти рекордні сто мільйонів тонн. Це найоптимістичніший прогноз щодо врожаю на 2020 рік, який запам'ятався вітчизняним аграріям посухою, нерівномірними опадами і раптовими заморозками, що погубили частину посівів.

За офіційним же прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, урожай зернових в країні не перевищить цього року дев'яносто мільйонів тонн.

«Збільшення прогнозу валового врожаю та експорту відбулося завдяки поліпшенню прогнозу урожаю ячменю і кукурудзи, урожай якої може встановити новий абсолютний рекорд для України», - розповіли в УЗА.

На думку експертів, в поточному році аграрії можуть зібрати майже 39 мільйонів тонн кукурудзи проти 35 мільйонів тонн роком раніше, а експорт може вирости до 33 мільйонів тонн, що також буде новим досягненням.

Варто підкреслити, що українська кукурудза важлива не стільки для внутрішнього споживання, скільки для зовнішньої торгівлі: це головна експортована культура, від якої залежать валютні надходження в країну і в зв'язку з цим добробут українців в наступному році.

Біда тільки в тому, що дощі йшли по території країни нерівномірно. У південних областях досі стоїть посуха, і сухий грунт не дозволяє посівам повноцінно розвиватися. А подекуди рясні зливи, навпаки, перемогтися кукурудзу.

Варто відзначити, що кукурудзяних полів в цьому році в Україні стало майже на мільйон гектарів більше у порівнянні з попереднім роком, що залишає надію на хороший валовий збір цієї культури.

Урожай пшениці очікується на рівні близько двадцяти семи мільйонів тонн, що трохи менше показника 2019 року. Темпи збирання поки значно відстають від торішніх через червневих дощів.

Хоча говорити про це ще рано, але світові ціни на зернові можуть піти вгору на тлі можливої другої хвилі коронавируса в багатьох країнах і карантинних обмежень восени, що може привести до подорожчання хліба в Україні.