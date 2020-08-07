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Міжнародний день пива: цікаві факти і найкращі сорти, які варто спробувати

Міжнародний день пива: цікаві факти і найкращі сорти, які варто спробувати
11:06 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Міжнародний день пива - щорічне свято, що проходить в першу п'ятницю серпня. Засновник - власник бару Джессі Авшаломов, який вибрав початок серпня в зв'язку з літньою погодою і віддаленістю від інших пивних свят. Перший день пива відбувся в 2007 році в місті Санта-Круз, штат Каліфорнія, США. До 2011 року він перетворився з містечкового фестивалю в міжнародне свято, що відзначається в 138 містах 23 країн, з 2012 року свято відзначалося вже в 207 містах 50 країн на 5 континентах. В день свята його учасники пригощають один одного пивом, а також пригощаються пивом, звареним за рецептами чужих культур. Крім того, невід'ємною частиною цього фестивалю найчастіше є дегустація нових або рідкісних сортів пива, «щасливий час» протягом всього вечора, різноманітні вікторини та ігри, особливо пиво-понг.

Міжнародний день пива: історія

Пиво вживали практично всі культури протягом всієї історії людства. Найдавніше свідчення одержимості пивоварінням відноситься до стародавнього Вавилону і Месопотамії. Археологи розкопали рецепти пива, які були написані на глиняних табличках в 4300 році до нашої ери, а також пивні керамічні посудини від 3400 року до нашої ери. Пиво варили з пшениці, вівса, жита, проса, ячменю і полби. У стародавньому Китаї варилося пиво з пророслого рису, а також з рису і фруктів.

Існує навіть Гімн Нінкасі - ода шумерській богині пива, яка сходить до 1800 року до нашої ери і включає в себе рецепт пива, звареного жрицями.

У середні століття християнські монахи почали варити пиво на хмелі. До цього пиво варилося з місцевими добавками, такими як фініки і оливкове масло, щоб додати аромат. Сьогоднішнє пиво продовжує варитися з хмелем, травами або фруктами, які додають смак. Мистецтво пивоваріння сьогодні залишається ремеслом, в якому використовуються вікові технології, ретельно відточені протягом тисячоліть.

Цікаві факти про пиво

1. Українець Микола Сядристий створив найменшу в світі пивоварню. Вона «побудована» на ячмінному зернятку. Розглянути дрібні деталі можна за допомогою мікроскопа.

2. У 1922 році датський фізик, лауреат Нобелівської премії Нільс Бор отримав оригінальний подарунок — будинок в Копенгагені зі справжнім пивопроводом і необмеженим доступом до найсвіжішого пива цілодобово від компанії Carlsberg.

3. Пивоварна справа стала чоловічим заняттям тільки в кінці 18 століття. До цього професійними пивоварами були жінки.

4. Пиво пробуджує не тільки приємні спогади, а й фобії. Наприклад, існує соноселікафобія — страх перед порожньою склянкою пива.

5. Традиція медового місяця зародилася в Вавилоні - тоді батько нареченої протягом 30 днів забезпечував зятя пивом, і називалося все це пивним місяцем.

12 зразків пива, з якими варто відзначити свято

India Pale Ale (IPA) — один з найважливіших (якщо не найважливіий) сортів для крафтового пива. Це світлий ель, що характеризується високим вмістом хмелю. Пропонуємо вам спробувати IPA, вироблений в США, Нідерландах і Україні.

Stout — міцне темне пиво. Його смак варіюється — від солодкуватого до гіркого. Розрізняють англійське і ірландське пиво. Спробуйте один з ірландських стаутів — знаменитий Guinness або не менш відомий, але гідний O’Hara’s Irish Stout, який зараз можна купити зі значною знижкою.

Berliner Weisse — напій, в якому не міститься велика кількість алкоголю.

Gueuze Lambic — бельгійське пиво, яке отримують від змішування нових і старих видів пива Lambic.

Lambic — ще один бельгійський сорт, в основі приготування якого — пшениця, ячмінь, хміль.

Weizen — світле пиво, яке готують в південній частині Німеччини.

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Міжнародний день пива, International Beer Day.

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Телеграф
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