Міжнародний день пива: цікаві факти і найкращі сорти, які варто спробувати

Міжнародний день пива: історія
Пиво вживали практично всі культури протягом всієї історії людства. Найдавніше свідчення одержимості пивоварінням відноситься до стародавнього Вавилону і Месопотамії. Археологи розкопали рецепти пива, які були написані на глиняних табличках в 4300 році до нашої ери, а також пивні керамічні посудини від 3400 року до нашої ери. Пиво варили з пшениці, вівса, жита, проса, ячменю і полби. У стародавньому Китаї варилося пиво з пророслого рису, а також з рису і фруктів.
Існує навіть Гімн Нінкасі - ода шумерській богині пива, яка сходить до 1800 року до нашої ери і включає в себе рецепт пива, звареного жрицями.
У середні століття християнські монахи почали варити пиво на хмелі. До цього пиво варилося з місцевими добавками, такими як фініки і оливкове масло, щоб додати аромат. Сьогоднішнє пиво продовжує варитися з хмелем, травами або фруктами, які додають смак. Мистецтво пивоваріння сьогодні залишається ремеслом, в якому використовуються вікові технології, ретельно відточені протягом тисячоліть.
Цікаві факти про пиво
1. Українець Микола Сядристий створив найменшу в світі пивоварню. Вона «побудована» на ячмінному зернятку. Розглянути дрібні деталі можна за допомогою мікроскопа.
2. У 1922 році датський фізик, лауреат Нобелівської премії Нільс Бор отримав оригінальний подарунок — будинок в Копенгагені зі справжнім пивопроводом і необмеженим доступом до найсвіжішого пива цілодобово від компанії Carlsberg.
3. Пивоварна справа стала чоловічим заняттям тільки в кінці 18 століття. До цього професійними пивоварами були жінки.
4. Пиво пробуджує не тільки приємні спогади, а й фобії. Наприклад, існує соноселікафобія — страх перед порожньою склянкою пива.
5. Традиція медового місяця зародилася в Вавилоні - тоді батько нареченої протягом 30 днів забезпечував зятя пивом, і називалося все це пивним місяцем.
12 зразків пива, з якими варто відзначити свято
India Pale Ale (IPA) — один з найважливіших (якщо не найважливіий) сортів для крафтового пива. Це світлий ель, що характеризується високим вмістом хмелю. Пропонуємо вам спробувати IPA, вироблений в США, Нідерландах і Україні.
Stout — міцне темне пиво. Його смак варіюється — від солодкуватого до гіркого. Розрізняють англійське і ірландське пиво. Спробуйте один з ірландських стаутів — знаменитий Guinness або не менш відомий, але гідний O’Hara’s Irish Stout, який зараз можна купити зі значною знижкою.
Berliner Weisse — напій, в якому не міститься велика кількість алкоголю.
Gueuze Lambic — бельгійське пиво, яке отримують від змішування нових і старих видів пива Lambic.
Lambic — ще один бельгійський сорт, в основі приготування якого — пшениця, ячмінь, хміль.
Weizen — світле пиво, яке готують в південній частині Німеччини.