Всесвітній День котів: цікаві факти для справжніх любителів котів

По всьому світу День котів відзначають в різний час. У США Днем кішки є 29 жовтня. В Японії День кішки відзначається 22 лютого. Це пов’язано з тим, що на японській мові нявкання кішки звучить як «нян-нян-нян». «Нян» також може означати «два», а «два-два-два» можна розцінити як 22 лютого (22.02.). У Польщі день кота святкується 17 лютого, а в Італії - 17 листопада.

Міжнародний день котів - це свято, яке проводиться 8 серпня кожного року.

Свято було створено у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин.

Не існує єдиного правила або стандарту святкування цього дня. Але якщо ви любитель цих тварин або є господарем вусатого чотирилапого друга, то зробити цей день особливим для свого вихованця можна.

Наприклад, можна заздалегідь купити або приготувати для котика його улюблені ласощі. Мурлика обов'язково вам віддячить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2/18/18 Публикация от Snoopybabe (@snoooopybabe) 17 Фев 2018 в 8:00 PST

Піднесіть своєму вихованцеві нову іграшку - чим вам не ідея для подарунка? Адже коти обожнюють бавитися з усім, що їм попадеться під лапу.

А якщо ви ще не завели кота, то можна привітати з міжнародним Днем кішок свого друга, який вже має щастя жити з котом.

До речі, це вдалий день, щоб придбати кошлатого (або не дуже).

Цікаві факти про котів

Одомашнення кішки відбулося приблизно 9500 років тому на Близькому Сході Котів не можна позбавляти м'ясної їжі, оскільки з рослинної їжі неможливо синтезувати всі необхідні їм амінокислоти.

У світі налічується близько 600 мільйонів домашніх котів.

Вуса кішці ні в якому разі не можна видаляти через те, що ци фактично позбавить її «системи орієнтації та навігації» в просторі.

Нюх у кішок приблизно в 14 разів сильніше людського.

Кішки вживають в їжу траву, листя і молоді пагони рослин для поліпшення роботи травної системи.

Кішки вмиваються, вилизуючи свою шерсть, не менше десяти разів на день.

У Німеччині та Швейцарії ампутація кігтів у кішок заборонена законом.

Кішки споконвіку були і залишаються найпоширенішими тваринами у всьому світі: близько 80% всіх жителів Землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали свою перевагу саме кішкам, на другому місці йдуть собаки.

Коти виконують ряд корисних для людини функцій. Вони відмінно винищують гризунів, лікують деякі захворювання і навіть продовжують життя своєму господареві. Так, американськими лікарями було встановлено, що власники кішок на 40% рідше страждають від хвороб серця, також у них рідше трапляються інфаркти та інсульти.

Найпопулярніша у світі порода — персидська кішка, потім йдуть мейн-куни і сіамці.

Найстарішою кішкою, занесеної до Книги рекордів Гіннесса, була Crème Puff з Остіна, штат Техас, яка жила з 1967 по 6 серпня 2005 року і померла через три дні після свого 38-го дня народження.

Котів можна розрізнити, як людей за відбитками пальців, тільки у котячих це відбиток носа.