Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Всесвітній День котів: цікаві факти для справжніх любителів котів

Всесвітній День котів: цікаві факти для справжніх любителів котів
12:10 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
По всьому світу День котів відзначають в різний час. У США Днем кішки є 29 жовтня. В Японії День кішки відзначається 22 лютого. Це пов’язано з тим, що на японській мові нявкання кішки звучить як «нян-нян-нян». «Нян» також може означати «два», а «два-два-два» можна розцінити як 22 лютого (22.02.). У Польщі день кота святкується 17 лютого, а в Італії - 17 листопада.

Міжнародний день котів - це свято, яке проводиться 8 серпня кожного року.

Свято було створено у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин.

Не існує єдиного правила або стандарту святкування цього дня. Але якщо ви любитель цих тварин або є господарем вусатого чотирилапого друга, то зробити цей день особливим для свого вихованця можна.

Наприклад, можна заздалегідь купити або приготувати для котика його улюблені ласощі. Мурлика обов'язково вам віддячить.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

2/18/18

Публикация от Snoopybabe (@snoooopybabe)

Піднесіть своєму вихованцеві нову іграшку - чим вам не ідея для подарунка? Адже коти обожнюють бавитися з усім, що їм попадеться під лапу.

А якщо ви ще не завели кота, то можна привітати з міжнародним Днем кішок свого друга, який вже має щастя жити з котом.

До речі, це вдалий день, щоб придбати кошлатого (або не дуже).

Цікаві факти про котів

Одомашнення кішки відбулося приблизно 9500 років тому на Близькому Сході Котів не можна позбавляти м'ясної їжі, оскільки з рослинної їжі неможливо синтезувати всі необхідні їм амінокислоти.

У світі налічується близько 600 мільйонів домашніх котів.

Вуса кішці ні в якому разі не можна видаляти через те, що ци фактично позбавить її «системи орієнтації та навігації» в просторі.

Нюх у кішок приблизно в 14 разів сильніше людського.

Кішки вживають в їжу траву, листя і молоді пагони рослин для поліпшення роботи травної системи.

Кішки вмиваються, вилизуючи свою шерсть, не менше десяти разів на день.

У Німеччині та Швейцарії ампутація кігтів у кішок заборонена законом.

Кішки споконвіку були і залишаються найпоширенішими тваринами у всьому світі: близько 80% всіх жителів Землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали свою перевагу саме кішкам, на другому місці йдуть собаки.

Коти виконують ряд корисних для людини функцій. Вони відмінно винищують гризунів, лікують деякі захворювання і навіть продовжують життя своєму господареві. Так, американськими лікарями було встановлено, що власники кішок на 40% рідше страждають від хвороб серця, також у них рідше трапляються інфаркти та інсульти.

Найпопулярніша у світі порода — персидська кішка, потім йдуть мейн-куни і сіамці.

Найстарішою кішкою, занесеної до Книги рекордів Гіннесса, була Crème Puff з Остіна, штат Техас, яка жила з 1967 по 6 серпня 2005 року і померла через три дні після свого 38-го дня народження.

Котів можна розрізнити, як людей за відбитками пальців, тільки у котячих це відбиток носа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Цікаві факти, Всесвітній День котів.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся