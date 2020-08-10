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Понеділок, 10.08.2020
​МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19
​МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19
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​МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19

​МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19
Оновлено 09:37 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2 985 випадків;
Волинська область — 4 327 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 976 випадків;
Житомирська область — 2 154 випадки;
Закарпатська область — 5 809 випадків;
Запорізька область — 953 випадки;
Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
Кіровоградська область — 724 випадки;
м. Київ — 9 564 випадки;
Київська область — 4 197 випадків;
Львівська область — 10 981 випадок;
Луганська область — 155 випадків;
Миколаївська область — 716 випадків;
Одеська область — 4 230 випадків;
Полтавська область — 497 випадків;
Рівненська область — 6 923 випадки;
Сумська область — 699 випадків;
Тернопільська область — 3 324 випадки;
Харківська область — 4 901 випадок;
Херсонська область — 269 випадків;
Хмельницька область — 1 368 випадків;
Чернівецька область — 6 777 випадків;
Черкаська область — 1 036 випадків;
Чернігівська область — 1 024 випадки.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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