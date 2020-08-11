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Вівторок, 11.08.2020
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Насувається грозовий фронт: у вівторок буде спекотно, але з дощами

Насувається грозовий фронт: у вівторок буде спекотно, але з дощами
09:20 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У найближчі дні в Україні температура повітря буде залишатися високою. На більшій частині країни пройдуть дощі.

Сьогодні, 11 серпня, на північному заході країни очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від + 28 ° на заході і до + 32 ° на півдні.

Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

У всіх західних областях у вівторок пройдуть дощі і грози. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +26 .. + 28 °.

На півночі країни мінлива хмарність. Грозові дощі накриють всі області. Місцями посилення вітру до 15 м / с.

На сході України хмарно з проясненнями. У Харківській області гроза, вночі +15 ... + 17 °, вдень +26 .. + 28 °.В інших регіонах ясно, вночі +14 ... + 16 °, удень +27 ... + 29 °.

У центральних областях пройдуть зливи, гроза. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +26 .. + 28 °.

На півдні і в Криму ясно, опадів не передбачається. У Миколаївській та Херсонській областях вночі +18 ... + 20 °, вдень +29 .. + 31 °. На Одещині ясно, вночі +18 ... + 20 °, вдень +30 ... + 32 °. На півострові температура повітря вночі +18 ... + 20 °, вдень +29 .. + 31 °.

Погода у Києві 11 серпня

У другій половині дня в столиці прогнозую дощ, грозу та пориви вітру до 20 м / с. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +26 .. + 28 °. По області хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +27 .. + 29 °.

12 і 13 серпня в Україні без істотних опадів, лише в середу на півдні прогнозують грози. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +23 .. + 25 °.

14 і 15 серпня в Україні трохи похолодає, дощів не очікується. Температура повітря вночі опуститься місцями до +13 градусів, вдень очікується до +26.

Нагадаємо, в потужні зливи обрушилися на курорти Азовського моря. У селищі Кирилівка підтопленими виявилися десятки баз відпочинку. У Бердянську дороги перетворилися на річки, а машини пересувалися по вікна у воді.

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Погода, Укргидрометцентр, Синоптики, Прогноз погоді, Дощі, Спека, Погода в Україні.

Автор:

Телеграф
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