13 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

13 серпня (31 липня по старому стилю) православні віруючі відзначають день святого Євдокима з Каппадокії. У календарі ця дата отримала назву "Євдоким", "Євдокимове заговіння", "Змова борони".

Згідно з церковними даними, Євдоким був родом з Каппадокії і жив в IX столітті. Виховувався святий в знатній християнській родині і все життя присвятив служінню Богу. Давши обід цнотливості і безшлюбності, він уникав спілкування з жінками, намагався з ними не розмовляти і навіть на них не дивитися. Він глибоко шанував свою матір і часто вів з нею душеполезниє бесіди. Своїм обов'язком він вважав турботу про нещасних і знедолених людей і робив це безкорисливо і не хизуючись.

У віці 33 років святий Євдоким покинув землю. Перед смертю він просив про одне: поховати його в тому одязі, яка буде на ньому в момент смерті. Як тільки душа його відлетіла, тіло його знайшло чудотворну силу, від нього стали зцілюватися хворі.

За переказами, через півтора року його мати вирішила дістати тіло сина, щоб переодягнути в нові речі. Виявилося, що тіло Євдокима не змінилося, воно виглядало так, наче жива, і від святого поширювалося пахощі.



У давньослов'янське календарі дата 13 серпня дістала назву Євдокимов день або Євдокимова заговини. Це останній день перед Успенським постом, коли дозволена скоромна їжа. Велика кількість фруктів, ягід, овочів і грибів, а також новий урожай зернових дозволяють з легкістю перенести пост і непогано урізноманітнити меню.

13 серпня наші предки заговорювали борону, щоб зуби при роботі в полі не гнулися. В кінці дня було прийнято кланятися борони в пояс, дякувати їй, очищати і прибирати під навіс від негоди.

З 13 серпня збирали ріпу - один з головних продуктів в раціоні селянина. З неї варили кашу, смажили, парили, пекли пироги і навіть додавали в квас. До появи картоплі цей коренеплід вважався «другим хлібом». Крім ріпи до цього часу встигали кабачки, огірки, помідори. Тому сільські жителі багато часу проводили на городі.

Що не можна робити 13 серпня:

Заборонено вживати спиртне в цей четвер, а також грати в карти на гроші, інакше можна зіпсувати свою долю.

Не можна лаятися з рідними, зриватися на них, вихлюпувати негативні емоції. Це може привести до сумних наслідків.

Ні в якому разі не можна брехати. Того, хто не послухається заборони, чекають неприємності фінансового характеру.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить. Турбота, яку ви подаруєте оточуючим, вже незабаром повернеться вам подвійно.

Не потрібно лінуватися. Краще зайнятися чимось корисним.

Що можна робити 13 серпня:

У цей день можна сміливо братися за щось нове. Успіхи в починаннях не змусять себе чекати.

13 серпня потрібно слухати голос серця і діяти так, як підказує інтуїція. Тільки тоді день стане успішним. У цьому були впевнені предки.

Сприятливий день для одруження. Пари, які відзначають в цей день весілля, будуть жити щасливо, оскільки Євдоким - покровитель сімейного вогнища.

Згідно прикметам, в цей день потрібно їсти ріпу, щоб привернути до себе удачу.

Можна навести вдома порядок: помити підлогу, вікна, зайнятися пранням.

Народні прикмети на 13 серпня:

Якщо над лісом видно туман, можна йти за грибами - зберете гарний урожай.

Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною.

Вже гріється на сонечку - до швидкого дощу.

Мурахи закладають вхід в мурашник - до дощу.

Бджоли з ранку в поле полетіли - на гарну погоду.

Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго.