13 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Згідно з церковними даними, Євдоким був родом з Каппадокії і жив в IX столітті. Виховувався святий в знатній християнській родині і все життя присвятив служінню Богу. Давши обід цнотливості і безшлюбності, він уникав спілкування з жінками, намагався з ними не розмовляти і навіть на них не дивитися. Він глибоко шанував свою матір і часто вів з нею душеполезниє бесіди. Своїм обов'язком він вважав турботу про нещасних і знедолених людей і робив це безкорисливо і не хизуючись.
У віці 33 років святий Євдоким покинув землю. Перед смертю він просив про одне: поховати його в тому одязі, яка буде на ньому в момент смерті. Як тільки душа його відлетіла, тіло його знайшло чудотворну силу, від нього стали зцілюватися хворі.
За переказами, через півтора року його мати вирішила дістати тіло сина, щоб переодягнути в нові речі. Виявилося, що тіло Євдокима не змінилося, воно виглядало так, наче жива, і від святого поширювалося пахощі.
У давньослов'янське календарі дата 13 серпня дістала назву Євдокимов день або Євдокимова заговини. Це останній день перед Успенським постом, коли дозволена скоромна їжа. Велика кількість фруктів, ягід, овочів і грибів, а також новий урожай зернових дозволяють з легкістю перенести пост і непогано урізноманітнити меню.
13 серпня наші предки заговорювали борону, щоб зуби при роботі в полі не гнулися. В кінці дня було прийнято кланятися борони в пояс, дякувати їй, очищати і прибирати під навіс від негоди.
З 13 серпня збирали ріпу - один з головних продуктів в раціоні селянина. З неї варили кашу, смажили, парили, пекли пироги і навіть додавали в квас. До появи картоплі цей коренеплід вважався «другим хлібом». Крім ріпи до цього часу встигали кабачки, огірки, помідори. Тому сільські жителі багато часу проводили на городі.
Що не можна робити 13 серпня:
Заборонено вживати спиртне в цей четвер, а також грати в карти на гроші, інакше можна зіпсувати свою долю.
Не можна лаятися з рідними, зриватися на них, вихлюпувати негативні емоції. Це може привести до сумних наслідків.
Ні в якому разі не можна брехати. Того, хто не послухається заборони, чекають неприємності фінансового характеру.
Не можна відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить. Турбота, яку ви подаруєте оточуючим, вже незабаром повернеться вам подвійно.
Не потрібно лінуватися. Краще зайнятися чимось корисним.
Що можна робити 13 серпня:
У цей день можна сміливо братися за щось нове. Успіхи в починаннях не змусять себе чекати.
13 серпня потрібно слухати голос серця і діяти так, як підказує інтуїція. Тільки тоді день стане успішним. У цьому були впевнені предки.
Сприятливий день для одруження. Пари, які відзначають в цей день весілля, будуть жити щасливо, оскільки Євдоким - покровитель сімейного вогнища.
Згідно прикметам, в цей день потрібно їсти ріпу, щоб привернути до себе удачу.
Можна навести вдома порядок: помити підлогу, вікна, зайнятися пранням.
Народні прикмети на 13 серпня:
Якщо над лісом видно туман, можна йти за грибами - зберете гарний урожай.
Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною.
Вже гріється на сонечку - до швидкого дощу.
Мурахи закладають вхід в мурашник - до дощу.
Бджоли з ранку в поле полетіли - на гарну погоду.
Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго.