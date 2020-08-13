Акції протесту в Білорусі: Єпіфаній відреагував на заворушення

У ПЦУ не можуть залишатися байдужими, коли майбутнє народу Білорусі, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їх життя виявилися під загрозою. Про це у Фейсбуці написав Митрополит Київський, предстоятель ПЦУ Єпіфаній.

"Саме в ці дні особливо страждає білоруський народ - наші сусіди, яким від княжих часів ми мали багато століть спільну церковну і державну історію, складаючи до 1686 року єдину Київську митрополію. Її неканонічна анексія Москвою мала і продовжує мати трагічні наслідки для православ'я у всій Східній Європі", - написав митрополит.

Він нагадав, що українська церква утвердилася серед "автокефальних церков-сестер", і православна церква Білорусі має ті ж підстави і право "просити матір-церква про томос, коли на те буде її бажання".

"Однак, незалежно від юрисдикційних питань, ми, як православні християни, складаємо єдину Церкву Христову. Тому ми, як Православна церква України, не можемо залишатися байдужими, чи не співчувати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їх життя опинилися під загрозою. Хочу побажати білоруському народу з божою поміччю знайти свою власну відповідь на виклики, захистити свої гідність і свободу, демократичну і незалежну майбутнє своєї держави. долучається свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних і громадянських інститутів, хто наполегливо закликають до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством, для мирного виходу з кризи ", - підкреслив Єпіфаній.

Нагадаємо, протести в Білорусі, які почалися після президентських виборів, тривають четвертий день. Білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.