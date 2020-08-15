Найбільший приріст хворих COVID-19: в МОЗ назвали регіони

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстровано: в Харківській обл.асті - 254, Чернівецькій обл.асті - 170, Львівській обл.асті - 166, Івано-Франківській обл.асті - 148, Одеській обл. Асті - 139 і місті Київ - 232 випадки ", - зазначив він.
На даний момент ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах має такий вигляд:
Станом на ранок 15 серпня в Україні зареєстрували близько 90 000 осіб із коронавірусом, за минулі 24 години в країні зафіксували понад 1 800 випадків зараження. Про це повідомляю дані РНБО.
Раніше, фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 може пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінка, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Дане відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів.