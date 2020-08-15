Найбільший приріст хворих COVID-19: в МОЗ назвали регіони

За минулі 24 години в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу було зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Чернівецькій областях, а також в місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстровано: в Харківській обл.асті - 254, Чернівецькій обл.асті - 170, Львівській обл.асті - 166, Івано-Франківській обл.асті - 148, Одеській обл. Асті - 139 і місті Київ - 232 випадки ", - зазначив він.

На даний момент ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах має такий вигляд:

Вінницька обл. - 3175 (+46 за добу),

Волинська обл. - 4590 (+61),

Дніпропетровська область. - +1699 (41),

Донецька обл. - 1073 (24),

Житомирська обл. - 2377 (+44),

Закарпатська обл. - 6170 (90),

Запорізька обл. - 1052 (+14),

Івано-Франківська обл. - 6468 (+148),

Кіровоградська обл. - 739 (0),

Київ - 10392 (+232),

Київська обл. - 4495 (+66),

Львівська обл. - 11824 (+166),

Луганська обл. - 178 (7),

Миколаївська обл. - 797 (27),

Одеська обл. - 4871 (+139),

Полтавська обл. - 544 (11),

Рівненська обл. - 7433 (+107),

Сумська обл. - 815 (32),

Тернопільська обл. - 3635 (+97),

Харківська обл. - 5837 (+254),

Херсонська обл. - 294 (+4),

Хмельницька обл. - 1 539 (25),

Чернівецька обл. - 7434 (+170),

Черкаська обл. - 1114 (22),

Чернігівська обл. - 1 174 (+20).

Станом на ранок 15 серпня в Україні зареєстрували близько 90 000 осіб із коронавірусом, за минулі 24 години в країні зафіксували понад 1 800 випадків зараження. Про це повідомляю дані РНБО.

Раніше, фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 може пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінка, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Дане відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів.