Коронавірус в ЗСУ: скільки військових хворіють COVID-19

За минулі 24 години в ЗСУ зафіксували 33 нових випадки зараження на коронавірус. Про це повідомляє командування Медсен ВСУ у Фейсбуці.

"З них в установах охорони здоров'я знаходиться 11 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр" ГВКГ "- 6 осіб, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр центрального регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування ", - вказується в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 23 людини (Львівська область - 3 військовослужбовців і 2 працівники ЗС України, Київська область - 10 військовослужбовців і 5 працівників ЗС України, Одеська область - 1 військовослужбовець і Житомирська - 2 працівника ЗС України).

Всього станом на 10:00 16 серпня в ЗСУ хворіє COVID-19 429 осіб.

Всього за період пандемії одужали 767 людини, летальних випадків - 6.

На ізоляції, в тому числі самоізоляції, знаходяться 733 людини.

Раніше, в Україні зареєстрували вже понад 91 000 людини з коронавірусів. Про це свідчать дані РНБО.

Також повідомлялося, що у світі загальна кількість заражених на 16 серпня досягла 21 459 699, додавши за минулі 24 години на 376 601 людини. Про це повідомили в університеті Джонса Хопкінса.