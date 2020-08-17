17 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Інші назви свята - "Авдотья", "Малинівка", "Сіногній".

Православні християни в цей день вшановують пам'ять преподобної мучениці Євдокії.

Євдокія була родом зі знатної римської сім'ї і жила IV столітті нашої ери. З дитинства Євдокія виховувалася в дусі християнського благочестя, за що була схоплена в полон перським імператором Сапором. Начальник перських волхвів змушував святу відректися від Христа, але вона відмовилася, після чого була віддана катуванням. Свята стійко витримала всі муки і не відреклася від своєї віри, тоді її кинули до в'язниці, а пізніше обезголовили.

Традиційно в цей період православні дотримуються Успенського посту, який вважається одним із найсуворіших.

Також в цей день відзначають свято Пензенської-Казанської ікони Божої Матері.

Спостерігаючи за природою, в народі помітили, що погода 17 серпня передбачала, яким буде листопад. Якщо на вулиці сонячно - останній місяць осені буде теплим, похмуре небо обіцяло дощовий і суворий листопад. Погожий день день віщував і м'який початок зими.

Часто на Явдоху йшов дрібний дощ згубний для сіна. Якщо скошене сіно залишалося на полях, то воно псувалося і гнило, тому день називали називали Сіногнійкою.

На Явдоху - останній збір огірків. Після цього дня вони перестають рости. Говорили, що потім криві огірки виростають, а тому урожай краще зібрати раніше. Добрі господарі поспішали прибрати бадилля, поки воно не висохло, і скласти йогов компостну яму. Збирали також урожай часнику і цибулі.

У цю пору достигала дика малина і дітвора поспішала в ліс, щоб набрати побільше солодких ягід - і свій живіт потішити і принести додому, де матері на зиму зварять з неї ароматне малинове варення. Малину любили не тільки за смак, але і за цілющі властивості. Вона має жарознижувальну і потогінну дію, допомагає в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту.

Що не можна робити 17 серпня:

Заборонено позичати гроші - в іншому випадку вони зовсім перестануть водитися в сім'ї.

На понеділок краще не призначати угоду купівлі-продажу. Навіть якщо сама вона пройде непогано, подальший результат вас не порадує.

Темний одяг 17 серпня надягати не варто. Той, хто не послухається цієї ради предків, ризикує провести день виправдань і розчарування.

17 серпня не можна проводити на самоті. Краще присвятити цей день рідним і близьким. Інакше біда прийде в будинок і не захоче його залишати.

Народні прикмети 17 серпня:

Якщо в цей день іде дощ, то до середини жовтня не буде опадів.

Якщо з ранку багато роси, то льон не вродить.

Тепла і приємна погода - до хорошого листопада.

Зібрали за літо хороший урожай малини, значить, і хліба буде багато.

День видався парким і задушливим - це до затяжних дрібним дощів.

Сни в цей день будуть віщими. Правда, прямих відповідей на питання в них шукати не варто. Сновидіння лише підкажуть, в якому напрямку вам рухатися, а також вкажуть на перешкоди, які заважають досягти бажаного.