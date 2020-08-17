Чи підуть діти до школи з 1 вересня: пояснення МОЗу

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що діти повинні піти в школу 1 вересня. Впровадження розроблених рекомендацій лежить на керівництві навчальних закладів.

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти могли піти в школу з 1 вересня.

У рекомендаціях враховані маршрути учнів і графік допуску до закладів освіти. Про це на брифінгу 17 серпня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням його особливостей, будуть їх виконувати.

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо дозволятиме епідситуація", - заявив він.

Як повідомлялося, в Україні 17 серпня, за даними МОЗ виявили 1 464 нових хворих коронавірусної інфекцією.

Всього з початку пандемії лабораторно підтвердили 92 820 випадків коронавируса. За минулу добу коронавірусною хворобою захворіли 78 дітей і 69 медиків. У МОЗі відзначили, що за добу госпіталізували високу кількість людей - 213 чоловік