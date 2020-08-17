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У Кабміні обмежили відвідування Умані хасидам на святкування Рош ха-Шана

У Кабміні обмежили відвідування Умані хасидам на святкування Рош ха-Шана
Оновлено 20:25 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф Фото: ukrafoto.com
У Кабміні підтримали рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош ха-Шана. Про це повідомили прес-службі МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що "щорічно в Умані приїжджає від 30 - 50 тис. Хасидів із різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця". За його словами, такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики поширення вірусу не тільки для учасників заходу, а й для місцевого населення.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів і релігійних спільнот і щорічно робимо все, щоб вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Однак останніми тижнями Україна фіксує зростання спалахів захворювання коронавірусів серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на засіданні уряду і прийшли до висновку, що епідеміологічна ситуація в країні і світі не дозволяє організовувати і проводити масові заходи, тим більше за участю іноземців ", - зазначив Аваков.

Глава МВС додав, що аналогічної домовленості відомство досягло з представниками Української православної церкви і Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної громади.

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Аваков також зазначив, що МВС забезпечить всі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.

Раніше, Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто прочан-хасидів через ситуацію з коронавірусів. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах.

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Все по темі:

МВФ, Кабмин, Арсен Аваков, Україна.

Автор:

Телеграф
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