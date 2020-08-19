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Підпал автомобіля журналістів "Схем": в США стурбовані залякуванням працівників ЗМІ

Підпал автомобіля журналістів "Схем": в США стурбовані залякуванням працівників ЗМІ
Оновлено 09:42 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
У США відреагували на підпал автомобіля журналіста "Радіо Свобода" і закликали владу України до швидкого і всебічного розслідування.

"Вільні медіа є найважливішим елементом життєздатної демократії, а журналісти повинні мати можливість виконувати свою роботу без утисків і залякувань. Ми стурбовані недавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля і підозра в прослуховуванні будинку. Ми високо цінуємо, що влада вживає початкові заходи для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування ", - сказано в повідомленні, розміщеному посольством США в Україні в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Броварах Київської області підпалили автомобіль програми "Схеми".

Інцидент стався біля будинку водія.

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За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який вони знімали за допомогою цього автомобіля - "Королі доріг", про перших осіб держави, які порушують ПДР.

Прес-секретар президента припустила, що очевидно, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.

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Все по темі:

США, ЗМИ, Підпал.

Автор:

Телеграф
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